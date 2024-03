Chuck Norris a fost polițist în Air Force și a învățat să lupte în Coreea Indragitul actor Chuck Norris a fost angajat in Forțele Aeriene ale Statelor Unite, in timpul Razboiului Rece. El a inceput sa invețe artele marțiale in timp ce servea in armata. In 1958, Norris s-a inrolat in Forțele Aeriene și a primit specializarea de poliție aeriana. Astazi specializarea se numește „forțele de securitate ale Forțelor Aeriene”. Dorința lui era sa iși construiasca o cariera in forțele de ordine. Dupa un an petrecut la o baza a forțelor aeriene din Arizona, Norris a fost detașat la baza aeriana Osan din Coreea de Sud. Acolo a inceput sa se antreneze in judo. Intr-o zi, in afara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

