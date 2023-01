Utilizatorii WhatsApp vor putea utiliza servere proxy pentru a accesa serviciile platformei, în ţările unde acestea sunt blocate Un server proxy este un intermediar intre utilizatori si serviciile web si actioneaza ca un filtru web care permite internautilor sa evite restrictiile si cenzura. WhatsApp a spus ca suportul proxy pentru aplicatie este acum disponibil oficial pentru utilizatorii cu cea mai recenta versiune. Utilizatorii din tari precum Iran si Siria au folosit servicii de retea privata virtuala (VPN) pentru a naviga in jurul cenzurii pe internet. ”In cazul in care aceste opriri continua, speram ca aceasta solutie va ajuta oamenii oriunde este nevoie de o comunicare sigura si de incredere”, potrivit companiei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

