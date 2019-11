Utilizatorii Facebook ale caror informatii personale au fost furate in 2018 nu pot cere despagubiri colective

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal american a decis ca pana la 29 de milioane de utilizatori ai Facebook ale caror informatii personale au fost furate in septembrie 2018 nu pot da in judecata compania intr-un proces colectiv pentru a solicita despagubiri, dar pot cere imbunatatirea securitatii platformei de socializare,…

- Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile au o maturitate reziduala de 4,1 ani, o rata a cuponului de 1%, si o dobanda cumulata de 45,21…

- Facebook a anuntat, marti, ca a dat in judecata firma israeliana de supraveghere cibernetica NSO Group, pe care o acuza ca a efectuat un atac informatic impotriva utilizatorilor platformei WhatsApp, mai devreme in acest an. Atacul a vizat jurnalisti, diplomati, activisti ai drepturilor omului,…

- Circa 100.000 de oameni si-au abandonat locuintele din nord-estul Siriei, iar tot mai multi se refugiaza in adaposturi sau in scoli, de miercuri, dupa declansarea ofensivei turce, a comunicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters. "Impactul umanitar se resimte deja", arata…

- Twitter a transmis, marti, ca adresele de e-mail si numerele de telefon incarcate de utilizatori pentru a raspunde cerintelor de securitate ale paltformei au fost folosite ... "din neatentie" in scopuri publicitare. Reteaua de micro-blogging a spus ca eroarea a fost indreptata incepand din…

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Iranul va raspunde intotdeauna negativ oricarei oferte de discutii bilaterale cu Statele Unite, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani. "Nicio clipa nu a fost luata vreo decizie privind discutii cu Statele Unite si au fost multe propuneri pentru discutii, dar raspunsul nostru va fi mereu…