- Victoria cu FCSB a readus o stare de spirit foarte buna in vestiarul echipei UTA. Imediat dupa meci, am vazut zece mii de oameni fericiți,... The post UTA merge la Craiova dupa un punct sau puncte care ar putea insemna enorm in economia play-out-ului appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Clasamentul din Liga 1 se modifica dupa decizia data azi de Comisia de Recurs, in cazul Sepsi - FCU Craiova. Dupa ce la Comisia de Disciplina s-a decis victoria lui Sepsi cu 3-0, Comisia de Recurs a decis azi ca meciul sa se rejoace din minutul 1, pe 16 martie, fiind singura data disponibila In urma…

- Dupa infrangerea șocanta de la Almeria (0-1), Barcelona a caștigat un nou meci in LaLiga și s-a impus la limita in duelul cu Valencia, scor 1-0. Catalanii au avut emoții pe final dupa eliminarea lui Ronald Araujo.

- FCU Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, sambata seara, pe teren propriu, in fata echipei FC Botosani. La finalul intalnirii din Banie, antrenorul gazdelor, Nicolo Napoli, considera ca FCU a castigat meritat. Italianul a afirmat ca spera ca membrii Comisiei de Recurs trebuie sa solutioneze pozitiv…

- Andrea Compagno, atacantul de la FCSB, a marcat o „dubla” impotriva Petrolului, la victoria roș-albaștrilor cu 4-1. Italianul a fost insa criticat la GSP Live. Jurnalistul Claudiu Giurgea nu il vede pe Comapgno un „mega-fotbalist” și considera ca Adrian Mititelu l-a pacalit pe Gigi Becali cand l-a vandut…

- Marko Dugandzici a trecut peste penalty-ul ratat din meciul cu CS Mioveni și a punctat din nou de la punctul cu var in victoria Rapidului cu Chindia, 2-0. „A fost greu pentru ca am ratat acel penalty, a fost prima data in cariera mea, dar acum sunt fericit pentru victoria asta. A fost presiune, dar…

- Sezonul din FIBA Europe Cup s-a incheiat miercuri seara pentru baschetbaliștii de la SCMU Craiova, cei care au reușit sa scrie istorie pentru echipa și oraș. Formația lui Vitaly Stepanovski a cedat și in returul cu Chemnitz Niners, scor 85-79, dupa o repriza de prelungiri și un baschet destul de placut…

- SCM Craiova a trecut la doua goluri diferenta de CSM Galati, duminica seara, chiar daca jocul nu a convins. Cu acest succes, oltencele au ajuns la 22 de puncte si s-au instalat bine pe locul al 7-lea inaintea duelului de la Bistrita, de la finele saptamanii. La finalul partidei, Florentina Stanciu,…