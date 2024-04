Stiri pe aceeasi tema

- Termoelectrica anunța ca va consuma circa 5 mii tone de pacura din rezerva de stat, in procesul de producție a agentului termic. Un proiect de hotarare an acest sens a fost propus spre consultare publica de catre Ministerul Energiei.

- Farul Constanța a caștigat primul meci al play-off-ului din acest sezon, scor 2-1, pe Giulești impotriva Rapidului. Louis Munteanu și-a trecut in cont o dubla, și a ajuns la șapte goluri marcate in acest sezon. Giuleștenii au avut prima ocazie a meciului, atunci cand kosovarul Hasani a trimis mingea…

- ”In discutiile avute astazi, la Cotroceni, cu Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, am convenit sa continuam procesul pentru aderarea completa a Romaniei la Schengen pana cand vom avea rezultatul final dorit de toti”, arata presedintele intr-un mesaj pe Facebook. Seful statului afirma ca ”Uniunea Europeana…

- CS Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata, 2 martie, in deplasare, de formația CSM Constanța, scor 33-28 (17-11), intr-un joc contand pentru etapa a 19-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Dupa un inceput echilibrat, Constanța s-a distanțat de la 7-7 la 12-7, diferența pe care au pastrat-o pana…

- Oficialii Clubului Sportiv Municipal Ploiesti si Mihai Popa au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului antrenorului echipei de baschet seniori a clubului. „Din pacate, ultimele rezultate din campionat ne-au condus catre aceasta decizie, pe care am luat-o cu strangere de inima dupa…

- Rapid București a anunțat pe pagina de Facebook a clubului revenirea capitanului Cristian Sapunaru (39 de ani) dupa accidentarea suferita in victoria giuleștenilor cu CFR Cluj (1-0). Cristiano Bergodi nu se va putea insa baza in urmatoarele saptamani pe fundașul dreapta Razvan Onea (25 de ani), accidentat…

- Dupa debutul cu victorie in Top 10, pe terenul Coronei Brașov, in prima etapa din faza a doua a Ligii Ligii Naționale de Baschet Masculin, FC Argeș Basketball a pierdut sambata, 3 februarie, tot in deplasare, in fata mult mai titratei U-BT Cluj-Napoca. Alb-violeții au inceput mai bine meciul, castigand…