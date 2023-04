Stiri pe aceeasi tema

- UTA și U Cluj se intalnesc in etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Meciul se joaca de la 12:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. UTA - U Cluj, live de la 12:00 Click AICI pentru statistici UTA - U Cluj, echipe probabile: UTA (4-4-2): 13. Kucher - 2. R.…

- Echipa Petrolul Ploiesti a invins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, formatia UTA Arad, cu un gol marcat in minutul 90, in prima etapa a play-out-ului Superligii. Autorul unicului gol al meciului a fost, in minutul 90, Doua, care a sutat puternic din afara careului, la o minge respinsa de apararea…

- UTA și Farul se intalnesc in etapa #27 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul etapei #27 din Superliga UTA - Farul, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici UTA - Farul, echipe probabile: UTA:…

- AFC Hermannstadt și UTA Arad au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta sambata, la Sibiu, in etapa 26 a Superligii. AFC Hermannstadt: Letica – Butean, Ene, Antoche, Opruț – Mino, Biceanu (’62, P. Petrescu) – Balaure (’62, Barbuț), Limaj (’81, Buhacianu), C. Popescu (’75, Oroian) – Paraschiv.…

- UTA Arad joaca acasa cu CS Mioveni, de la ora 14:30, in etapa #23 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! UTA Arad - CS Mioveni, live de la ora 14:30 Click AICI pentru statistici! UTA Arad - CS…

- Formatiile FCU Craiova si UTA Arad au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida sustinuta duminica, in Banie, din etapa 22 din Superliga. Golurile au fost marcate de Baeten (’22), pentru gazde, respectiv Postolachi, pentru oaspeti (’73). FCU Craiova: Gurau – Negru, Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Albu,…