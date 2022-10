Stiri pe aceeasi tema

- Echipele argeșene din Superliga și-au aflat astazi adversarii din Cupa Romaniei. CS Mioveni a fost repartizata in Grupa B. Grupa este formata din 6 echipe: CS Mioveni, FCSB, FC Botoșani, UTA, Gloria Buzau, Oțelul Galați. FC Argeș va evolua in grupa D cu Universitatea Craiova, Chindia, Hermannstadt,…

- Meciul CSA Steaua - Chindia Targoviște, din play-off-ul Cupei Romaniei, nu se va juca la Giurgiu, cum Federația anunțase inițial. Partida a fost mutata pe arena din Mioveni. Meciul CSA Steaua - Chindia Targoviște se joaca marți, 27 septembrie, de la ora 18:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Universitatea Craiova și FCSB se intalnesc de la ora 21:30, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul și rezultatele etapei #11 Universitatea Craiova - FCSB, live de la 21:30 AICI cele mai interesante statistici …

- Sepsi și FC Botoșani se intalnesc de la ora 19:00, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul și rezultatele etapei #11 Sepsi - FC Botoșani, live de la 19:00 AICI cele mai interesante statistici Sepsi -…

- CS Mioveni și U Cluj se infrunta ACUM, in runda cu numarul 10 din Liga 1. Meciul a inceput la 18:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul și rezultatele etapei #10 din SuperLiga CS Mioveni - U Cluj 0-0, LIVE Live + StatisticiVIDEO cu cele…

- Sepsi Sf. Gheorghe și CS Mioveni se intalnesc vineri, de la ora 18:45, in runda cu numarul 9 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. Sepsi Sf. Gheorghe - CS Mioveni, live de la 18:45 Cele mai importante statistici Sepsi - CS Mioveni,…

- Universitatea Craiova și FC Botoșani se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:00, in meciul ce incheie runda #7 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Rezultatele+marcatorii etapei #7 din Liga 1 CS Universitatea Craiova - FC Botoșani,…

- FCSB și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 22:30, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - FCU Craiova, live de la 22:30 Cele mai importante statistici Dunajska Streda - FCSB, prima manșa a turului…