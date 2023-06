Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad și-a asigurat prezența in noua ediție din Superliga, dupa ce s-a impus duminica seara, cu 5-1, pe stadionul „Francisc Neuman“, in fața echipei Gloria Buzau. Partida a contat pentru manșa secunda a barajului de menținere / promovare. In meciul tur a fost 0-0. Golurile aradenilor au fost marcate…

- Ramas fara contract dupa desparțirea de grecii de la Levadiakos, in luna februarie a acestui an, atacantul Adrian Petre (25 de ani) ar fi foarte aproape de a reveni la UTA Arad, formație la care a mai evoluat in doua randuri de-a lungul carierei. Ajungerea fostului internațional de tineret la gruparea…

- Al Raed, cu Marius Șumudica pe banca și cu Silviu Lung Jr. in poarta, a caștigat categoric cu Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra, cu scorul de 5-0. Meciul romanilor in etapa #27 din campionatul Arabiei Saudite a avut un deznodamant surprinzator, avand in vedere locurile ocupate in clasament. Al…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 1-0 in fața Gloriei Buzau și a obținut prima victorie in Play-off-ul Ligii 2. Partida disputata astazi, cu incepere de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej a contat pentru a opta etapa a Play-off-ului. Prima repriza s-a incheiat fara gol. Totuși, Unirea Dej…

- UPDATE Infrangerea de ieri l-a costat pierderea funcției pe antrenorul principal de la Baia Mare. Astazi, la pranz, oficialii clubului au anunțat ca au reziliat contractul cu tehnicianul Raul Fotonea . *Știre inițiala Cu cinci etape inainte de finalul de campionat, Gloria Buzau reușește sa-și consolideze…

- Cu cinci etape inainte de finalul de campionat, Gloria Buzau reușește sa-și consolideze șansele de clasare pe un loc de baraj pentru cupele europene. Ieri, echipa antrenata de Daniel Anca a obținut inca o victorie in fața unui adversar puternic, CS Minaur Baia Mare. Cele trei puncte au fost caștigate…

- Succes uriaș și pe deplin meritat reușit de Gloria Buzau, miercuri, 22 martie 2023, pe terenul uneia dintre echipele cu care fetele lui Daniel Anca se lupta pentru un loc de EHL. Cu o aparare de fier și un atac care a punctat la foc automat, Gloria s-a impus la limita in etapa a 19-a, scor 28-27(14-11),…

- Liderul Ligii a 4-a dambovițene se respecta și in returul campionatului! Recolta Gura Șuții și-a aratat din plin colții astazi, iar in etapa cu numarul 17 a obținut o victorie la scor de maidan, in disputa cu Voința Crețu. Pe teren propriu, Recolta s-a impus cu un categoric 8-0, in urma reușitelor semnate…