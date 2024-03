Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au inceput, cu o victorie la scor, returul campionatului Ligii a IV-a Timiș. In etapa a 20-a, prima a returului, formația lugojeana a invins, pe teren propriu, cu 10-0 (5-0), formația Avantul Topolovațu Mare, aflata pe ultimul loc in clasament, cu doar 6 puncte.…

- Echipa Șomuz Falticeni, ocupanta locului 7 in ierarhia Ligii a III-a, a susținut sambata un meci amical la Gura Humorului, in compania formației gazda, Șoimii, care țintește promovarea in eșalonul al treilea la finalul actualului sezon competițional. Partida disputata pe stadionul Tineretului s-a ...

- CSU Suceava domina autoritar Seria A a Campionatului Național de tineret la handbal masculin. Echipa condusa de Vasile Boca a bifat a șaptea victorie consecutiva, dupa ce s-a impus sambata, in prima etapa a returului, pe teren propriu, in fața celor de la Universitarea Cluj, cu scorul de 46-32 (24-18).…

- FCSB și Farul se infrunta luni, de la ora 20:00, in epilogul rundei #24 din Superliga. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima 1, Orange 1 și Digi 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #24 din Superliga FCSB și Farul se afla in cea mai buna forma la…

- Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a jucat doua meciuri amicale impotriva ocupantei locului 3 al Ligii a 3-a, Seria 9, Unirea Ungheni. Ambele partide s-au disputant pe terenul bazei sportive Morești, județul Mureș. Vineri, elevii antrenorului Cosmin Iuhas au avut o prestație…

- Dinamo se pregatește de derby-ul cu Rapid. Partida va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. „Cainii” traverseaza un moment extrem de complicat in Superliga. Trupa lui Zeljko Kopic este pe locul 15, cu 16 puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, giuleștenii…

- CFR Cluj s-a impus fara drept de apel in derby-ul cu Universitatea Cluj, cu scorul de 4-0, pe teren propriu, intr-un meci din etapa cu numarul 21 a Ligii 1. Feroviarii au deschis scorul rapid, in minutul 2, prin Karlo Muhar, dupa un corner. Cu 3 minute inaintea pauzei, Daniel Birligea a dublat avantajul…

- Gheorghe Raducanu, alias „Corsicanu”, fostul lider al galeriei Rapidului, crede ca giuleștenii nu se pot bate la titlu in acest sezon. Rapid a remizat cu Farul, scor 0-0, și a ajuns la 6 partide consective fara victorie in SuperLiga. Așteptarile suporterilor rapidiști erau foarte mari la inceputul sezonului.…