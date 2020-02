USR si PLUS s-au unit deja la Sibiu: Alianta va actiona de azi ca un singur partid Alianta USR PLUS anunta ca a semnat la Sibiu "primul protocol de alianta politica locala" din tara, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri AGERPRES.



"Echipele judetene USR Sibiu si PLUS Sibiu dau un semnal de unitate prin semnarea primului protocol de alianta politica locala, in baza Protocolului de Asociere al Aliantei semnat la nivel national. Alianta USR PLUS Sibiu continua colaborarea foarte buna la nivel judetean in interesul cetatenilor, pentru a prezenta impreuna proiectele si ideile de dezvoltare in fiecare localitate/UAT", se afirma in comunicat.



