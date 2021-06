Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, in calitate de prim for sesizat, cu majoritatea de voturi initiativa legislativa a USR PLUS si PNL prin care este desfiintat Institutul Revolutiei Romane. Proiectul de lege merge la Camera Deputatilor care va da votul decizional. La dezbaterile legate de propunerea…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea sustine ca se va afla, mai devreme sau mai tarziu, "pretul tradarii" consilierului USR PLUS Cezar Baciu pentru votul favorabil la bugetul Iasiului, el avertizandu-l pe edilul Mihai Chirica ca formatiunea nu va inchide ochii la smecheriile din Primarie, conform News.ro.…

- Senatorul liberal Cristian Niculescu Țagarlaș afirma ca Senatul a votat o propunere legislativa care reglementeaza practicile comerciale dintre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Practic, aceasta masura va sprijini producatorii agricoli, dar și cumparatorii. ”Sprijinim…

- Senatorii au votat “pentru” urmarirea penala ceruta de DNA pe numele fostului ministru al Sanatații, Florian Bodog. Senatorul PSD Florian Bodog a susținut, miercuri, in plen, ca nu are nimic de ascuns si are incredere in Justitia din Romania, astfel ca nu le cere colegilor parlamentari sa voteze impotriva…

- Senatul a respins, luni, in plen, in calitate de prim for sesizat, o propunere legislativa initiata de 11 deputati de la PNL pentru repatrierea moastelor Sfintilor Marturisitori Ardeleni. Era prevazut ca Guvernul sa se ocupe de procedurile de identificare si repatriere a ramasitelor umane…

- Senatorii vor incepe joi dezbaterile privind desființarea SIIJ Foto Arhiva/ Agerpres Senatorii din comisia juridica vor începe joi dezbaterile la proiectul de lege privind desființarea secției speciale pentru investigarea magistraților. Social-democrații nu sunt de acord cu procedura…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea sustine ca este greu de crezut ca se va face o alianta la Iasi intre PNL si USR PLUS, ci se va merge cel mult pe o "convietuire" care sa presupuna colaborarea pe proiecte. Cristi Berea a declarat, pentru News.ro, ca este falsa ideea ca USR PLUS nu vrea sa colaboreze…

- Curtea Constitutionala a admis miercuri, cu unanimitate de voturi, sesizarile PSD privind legea care aproba ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Prin urmare, actul normativ este neconstitutional. „In sedinta din 24 martie 2021,…