Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, au semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. Scrisoarea a fost semnata și de foștii miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana […]