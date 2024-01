Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului de Neurochirurgie din Iași și Consiliul Județean au depus un proiect pentru inființarea unui Centru de Neuroexcelența. Vor fi accesate fonduri prin Programul Operațional de Sanatate, in total 45 de milioane de euro, dupa cum a declarat managerul unitații mediacale, medicul Lucian…

- Deputatul neafiliat și membru al partidului REPER Andrei Lupu a anuntat joi ca a depus un proiect care modifica ordonanta de urgenta 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, prin care este interzisa candidatura la principalele functii in stat, precum si participarea la…

- Farmaciile vor fi mai greu de gasit daca aleșii vor adopta un proiect de lege care prevede ca acestea sa fie amplasate la cel puțin 500 de metri una de alta. Regula ar urma sa se aplice atat in orașe, cat și la sate.

- Partidul de guvernamant Fidesz al premierului ungar Viktor Orban a inaintat marti parlamentului un proiect de lege privind „protectia suveranitatii nationale” pentru a se apara impotriva a ceea ce a numit ingerinta politica nejustificata a unor persoane sau grupuri straine, informeaza Reuters.

- Romanii vor plati o singura contribuție de asigurari sociale de sanatate. Modificare a Codului Fiscal, propusa de Florin Cițu ”Romanii vor plati o singura contribuție de asigurari sociale de sanatate”, a anunțat fostul premier Florin Cițu, pe contul sau de Facebook. El a transmis ca a depus un proiect…

- Senatoarea Nicoleta Pauliuc a anunțat ca aproximativ 100.000 de parinți au semnat pentru un proiect legislativ care are scopul de a proteja copiii in mediul online. Inițiativa ar urma sa reglementeze controlul parental privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare.