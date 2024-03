Ursula von der Leyen a intrat oficial in competiția pentru alegerea candidatului PPE la șefia Comisiei Europene, a anunțat marți eurodeputatul Siegfried Mureșan.

„Este oficial: tocmai am acceptat, in Adunarea Politica a Partidului Popular European de la București, inscrierea Ursulei von der Leyen in competiția pentru alegerea candidatului PPE la funcția de președinte al Comisiei Europene”, a transmis eurodeputatul PNL.

Candidatura Ursulei von der Leyen va fi supusa votului Congresului PPE joi, la ora 10.00.