- Vara este aproape aici, iar petrecerile vor contura o atmosfera de neuitat, atunci cand sunt insoțite de muzica buna. Antonia prezinta “Late Night Feelings”, o piesa de dans, cu un tempo alert, insoțita de un videoclip colorat, fun și dinamic. Piesa a fost scrisa de Alida, Rollo, Alexandru Cotoi, Marcel…

- Energetic, mind blowing și funky, in același timp. “Where Do You Go” este colaborarea dintre Jade Shadi, RHM și Trackula, care te va face sa te miști așa cum vrei. Chiar daca povestea versurilor nu este cea mai fericita, piesa vine cu o viziune optimista oferita de ritmul groovy. Piesa a fost scrisa…

- Melodiile din filmul „Mica sirena”, un remake dupa cunoscuta pelicula de animație cu același nume, va avea versuri modificate pentru a include consimțamantul, a spus compozitorul, potrivit CNN. Producția cinematografica va avea premiera luna viitoare.

- Vreme de decenii, Romania și-a dinamitat prostește industria farmaceutica naționala, iar acum se confrunta cu una dintre cele mai grave crize de medicamente la care pandemia a contribuit din plin.

- Productia de cereale pentru boabe a Romaniei a scazut anul trecut cu 32,2%, respectiv cu 8,9 milioane de tone, de la 27,79 milioane de tone raportate in 2021 la 18,84 milioane tone in 2022, in principal din cauza scaderii randamentelor la hectar, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de Institutul…

- In cadrul lucrarilor Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din 21.03.2023, deputatul PSD Marian Rasaliu a punctat faptul ca agricultura trebuie sa reprezinte o prioritate pentru actuala guvernare. Producția romaneasca trebuie susținuta, iar cetațenii trebuie…

- You Gonna Want Me este o melodie captivanta a talentatului artist Noewris. Piesa este un amestec uimitor de elemente electronice și pop, prezentand stilul muzical unic al lui Noewris și producția impresionanta. Din momentul in care incepe melodia, ești imediat atras de sound-ul molipsitor și de vocea…

- Potrivit datelor furnizate de catre Asociația Constructorilor Romani de Automobile (ACAROM), uzinele auto de la noi din țara au produs, in intervalul ianuarie - februarie 2023 un total de 87.328 de mașini. Cu 10.14% mai multe decat in aceeași perioada din 2022. Producția auto naționala a fost pe plus…