Urmărire ca-n filme în București. Un bărbat înarmat și fără permis de conducere a fost prins de poliție Scene șocante au avut loc, sambata, pe strazile din Capitala. Un barbat inarmat care nu deținea permis de conducere a fost urmarit de poliție pana a fost prins. Barbatul in varsta de 35 de ani se afla la volanul mașinii in timp ce a fost oprit pentru un control de rutina. Acesta le-a aratat agenților cartea de identitate spunandu-le ca nu are permisul de conducere la el. Polițiștii i-au spus șoferului sa ramana in mașina pentru verificarile necesare. Conform Poliției Capitalei, „acesta nu s-a conformat și a demarat cu scopul de a se sustrage”. Polițiștii au plecat in urmarirea șoferului. Barbatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

