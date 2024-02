Zacamantul de aur de la Roșia Montana ramane ingropat. Roșia Montana este un nume care a devenit sinonim cu unul dintre cele mai intense conflicte socio-ambientale din Romania. Timp de mai bine de un deceniu, comunitatea locala, organizațiile neguvernamentale și activiștii au luptat pentru conservarea acestui sit istoric bogat in aur și argint, impotriva proiectului controversat de exploatare miniera propus de Roșia Montana Gold Corporation (RMGC). In anii ’90 , dupa caderea regimului comunist in Romania, au inceput sa apara discuții privind exploatarea zacamantului de aur de la Roșia Montana,…