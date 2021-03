UPDATE Un student din București s-a aruncat de pe cămin / Medicii au constatat decesul Un student in varsta de 22 de ani din București s-a aruncat de pe cladirea caminului in care locuia, dupa trei ore in care a stat pe acoperiș. La fața locului se aflau deja ambulanțele și negociatorii. La fața locului erau deja doua ambulanțe SMURD, gata sa intervina, insa, dupa mai bine de trei ore, tanarul s-a aruncat de pe cladire. Salvatorii nu apucasera sa monteze saltelele de amortizare. Tot la fața locului era și o tanara, nu se știe insa daca iubita, prietena sau o cunoștința. Din pacate, nici aceasta nu a reușit sa il convinga pe tanar sa renunțe la gestul extrem, conform Antena3. Tanarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

