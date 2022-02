Stiri pe aceeasi tema

- Agentia nucleara ucraineana a anuntat, vineri, ca inregistreaza niveluri crescute de radiatie la fosta centrala atomica de la Cernobil, informeaza Agerpres , care preia relateaza Reuters. Cu o zi inainte, trupele ruse au reușit sa captureze fosta centrala nucleara. Cresterea de radiatii gamma in zona…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, potrivit anunțului facut de un oficial ucrainean. Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat, joi, un consilier al biroului prezidential ucrainean, Mykhailo Podolyak. „Este imposibil sa spunem ca…