- Pacient cu o afectiune cardiaca grava, supus unei interventii minim invazive de reconstruire a valvei mitrale: Intervenția a fost facuta de medicul Catalin Badiu Un pacient cu o afectiune cardiaca grava a fost supus unei interventii minim invazive de reconstruire a valvei mitrale, care a durat aproximativ…

- Liga a III-a. Seria a 4-a. Rezultate tehnice ARO C-lung Muscel – Tricolorul Breaza 2-0Flacara Moreni – CS Paulești 3-0CSO Plopeni – FC Pucioasa 2-0 1. AS FC Pucioasa 3 2 0 1 3-2 1 312. CSO Plopeni 3 2 1 0 5-1 4 283. CSM Flacara Moreni 3 1 0 2 3-4 -1 244. […] Articolul FC PUCIOASA, FARA REACȚIE LA PLOPENI!…

- Durerile de spate sunt una dintre cele mai comune probleme de sanatate. Ele pot varia de la o durere surda, constanta pana la una brusca, ascuțita care iradiaza in jos, pe picior. Diagnosticul este pus de medicul specialist in urma examenului fizic și anamnezei, iar testele imagistice vin sa confirme…

- Rezultate remarcabile obținute de elevii Colegiului Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Targoviște zilele trecute! Numai puțin de 6 elevi din cadrul unitații școlare au reușit sa se califice in etapele naționale a Olimpiadelor și concursurilor școlare, dupa ce au inregistrat rezultate deosebite…

- Echipele Borussia Dortmund si RB Leipzig au castigat partidele disputate sambata in cadrul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Borussia Dortmund, ocupanta locului al patrulea in clasament, s-a impus cu 2-0 pe terenul formatiei Union Berlin, in timp ce RB Leipzig (locul 5) a invins…

- Clinica ORTO OXACELL din Targoviște efectueaza tratamente pentru afecțiunile osteo-articulare cu terapii celulare și laseri de joasa frecvența. Aceste terapii sunt non-invazive, fara bisturiu și fara durere. Inființata in urma cu 11 ani, Clinica ORTO OXACELL din Targoviște trateaza cu succes afecțiunile…

