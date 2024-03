Update stire: "Cercetat pentru infractiuni la regimul rutier, retinut de politistii Serviciului Rutier.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 martie a.c., in jurul orei 15.20, politistii Serviciului Rutier aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au oprit pentru verificari, pe Drumul Cetatii din Bistrita, un autoturism care circula pe directia de mers Bistrita-Beclean. La volan a fost identificat un barbat de 39 de ani…

- Nr. 108 din 27 martie 2024 BULETIN DE PRESA Cercetat pentru infractiuni la regimul rutier, retinut de politistii Serviciului Rutier, dupa ce a fost depistat in trafic La data de 26 martie a.c., in jurul orei 15.20, politistii Serviciului Rutier aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au oprit…

- Un doljean cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție a fost reținut, ieri, de polițiști din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița. Barbat de 52 de ani este din comuna Orodel. Ieri, ora 13.00, polițiștii au fost sesizați de o femeie, din comuna Orodel, ca, fostul soț, s-a deplasat la locuința ei.…

- La data de 4 martie 2024, in jurul orei 15.30, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 47 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din Aiud, fiind sub influența alcoolului. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a…

- Un minor este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni a fost reținut de polițiști din cadrul Secției 2 Craiova. Minorul de 14 ani, din municipiul Craiova, este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de talharie, furt si furt calificat. Acesta este banuit ca in zilele de 12, respectiv…

- Un barbat din Livezile a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a amenințat-o și agresat-o pe fosta sa concubina. Totul s-a petrecut in momentul in care femeia a coborat dintr-un taxi și intenționa sa ajunga la locuința sa. Impotriva agresorului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu.…

- Un barbat care era urmarit la nivel național, identificat și reținut de polițiștii din Blaj. Pentru ce este cercetat Un barbat de 44 de ani, care era urmarit la nivel național pentru furt calificat, a fost identificat și reținut vineri, 19 ianuarie, de polițiștii din Blaj. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Polițiștii au fost chemați, miercuri, sa intervina la un scandal ce a avut loc intr-o familie din Bistrița Bargaului. Un barbat de 41 de ani, beat și fara permis, s-a deplasat la domiciliul soției sale, lovindu-și unul dintre copii. Apoi a intrat cu mașina intr-un gard. El a fost reținut pentru 24 de…