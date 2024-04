Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat duminica, la emisiunea „Briefing”, de la Digi24, despre angajarea la primarie a nepotilor sai, ca daca este nepotul din a 17-a ruda, nu este nepotul de gradul 1 si nu este vorba de incompatibilitate, precizand ca pentru orice numire are acordul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat duminica, la Digi24, despre angajarea la primarie a nepotilor sai, ca nu este vorba de incompatibilitate și nu este nici imoralitate, conform News.ro. „Daca este nepotul din a 17-a ruda, nu este nepotul de gradul 1”, a spus Cristian Popescu…

- Cristian Popescu Piedone l-a atacat pe proaspatul candidat al PSD-PNL la Primaria Capitalei! Actualul primar al Sectorului 5 a fost invitat intr-o emisiune de televiziune unde a vorbit despre medicul Catalin Cirstoiu. Edilul a spus ca respecta toate profesiile din lume și toate persoanele cu studii…

- Partidul Umanist Social Liberal si-a desemnat candidatii pentru Primariile din Bucuresti, Cristian Popescu – Piedone intrand in cursa electorala pentru Primaria Capitalei, iar fiul acestuia, Vlad Popescu – Piedone, pentru Sectorul 5. Candidatii au fost prezentati duminica, intr-o conferinta de presa,…

- Cristian Popescu Piedone, numele clasat pe locul 1 in sondajele cu intențiile de vot pentru Primaria Capitalei il pune la zid pe Nicușor Dan, spunand ce ar fi trebuit sa faca actualul primar pentru București in loc sa falimenteze instituția. Actualul primar al Sectorului 5 și candidat pentru Primaria…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre care s-a aflat recent ca a intrat in vizorul Agenției Naționale de Integritate (ANI), lasa sa de ințeleaga ca nu are de gand sa renunțe la intenția de a candida la Primaria Capitalei. Popescu Piedone a transmis și un mesaj, in direct…

- Actualul edil al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care intenționeaza sa participe in cursa pentru Primaria Capitalei, a intrat in vizorul Agenției Naționale de Integritate. Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost gasit in conflict de interese administrativ de catre Agenția Naționala…