Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise in cursul anului 2023, in legatura cu protecția asigurata unor firme…

- Bogdan Durlea, seful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DNA, fiind suspect de luare de mita si divulgare de date nedestinate publicitatii, relateaza . In acest dosar au loc 22 de perchezitii, inclusiv la sediul…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, marți, 30 de percheziții domiciliare in județul Bistrița-Nasaud, la un grup de persoane banuit de trafic de arme și de droguri de mare risc, informeaza Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT).Gruparea ar fi…

- Astazi, au loc 28 de percheziții la o grupare suspecta de trafic de arme in Romania. Persoanele sunt suspectate de: sustragerea sau procurarea ilegala de arme din Spania sau din alte țari ale Uniunii Europene, introducerea armelor pe teritoriul Romaniei, plasarea armelor in circuitul ilegal, trafic…

- Astazi, 12 septembrie, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - I.G.P.R. și polițiștii de la arme explozivi și substanțe periculoase din Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Bistrița - Nasaud și reprezentanți ai Guardia Civil - Spania și Europol, efectueaza…