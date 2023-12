Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cadrul unei ședințe plenare extraordinare, Parlamentul Romaniei se va reuni pentru a finaliza dezbaterile și a vota proiectul bugetului de stat și al bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2024. Comisiile reunite de buget-finanțe au emis marți un raport favorabil pentru cele doua…

- Miercuri, Parlamentul reia discuțiile privind proiectul bugetului de stat pentru anul 2024, dupa evenimentele scandaloase de marți seara. Au fost depuse peste 20.000 de amendamente, dintre care doar 962 au fost acceptate. Fiecare parlamentar dispune de un minut pentru a argumenta in plen susținerea…

- Camera Deputatilor a respins, marti, motiunea simpla a USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei Ligia Deca. Au fost 81 de voturi „pentru”, 189 „impotriva” si noua deputati nu au votat, relateaza stiripesurse.ro . Motiunea simpla, numita „Un ministru care minte nu poate gestiona Educatia”…

- Ședințele de plen din Parlament ar putea fi pazite de jandarmi, iar cei care deranjeaza dezbaterile vor fi scoși afara forțat. Conducerea instituției vrea sa inaspreasca masurile dupa ultimele incidente.Camera Deputaților analizeaza introducerea unor sancțiuni mai aspre pentru parlamentarii care fac…

- Volodimir Zelenski se afla marți in vizita oficiala pentru prima oara in Romania , dupa inceperea razboiului. Președintele ucrainean avea planificat și un discurs in fața Parlamentului insa acesta a fost anulat.Decizia anularii discursului a venit la scurt timp dupa ce Birourile reunite stabilisera…

- Parlamentarii USR au afisat pancarte cu mesajul ”Ciolacu, esti pe drojdie”, ”Mariti taxele ca sa furati cu porbagajul”, sau cu fotografii ale mitei primite de fostul presedinte al CJ Vaslui, social-demnocratul Dumitru Buzatu. Si parlamentarii AUR afiseaza mesaje critice la adresa taxelor instituite…

- Parlamentarii se vor intruni in ședința comuna ca sa dezbata și sa voteze modificarile fiscale cerute de Guvernul Ciolacu. Birourile permanente ale Camerei si Senatului se intrunesc marti in sedinta pentru a stabili calendarul asumarii raspunderii Guvernului in Parlament pe proiectul de lege privind…