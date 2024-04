Sondaj: Mircea Geoană, favoritul celor cu cetățenie română din Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale ale cetațenilor romani din Republica Moldova, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”. Conform unui sondaj socio-politic realizat in Republica Moldova de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”, la comanda WatchDog.MD, 22,8% dintre respondenți au declarat ca dețin cetațenia romana, „o proiecție care va putea fi probabil verificata in baza datelor recensamantului” care se desfașoara in țara vecina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

