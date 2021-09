Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- Deputatii au adoptat, in sedinta de marti, PL-x 210/2021, Proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Legea a fost adoptata cu 281 de voturi ”pentru” si o abtinere. Potrivit legii, ”consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Ministrul va prezenta premierului schema de ajutor saptamana aceasta. ”Ceea ce vrem noi sa facem mai departe, pe langa consumatorul vulnerabil, gandim o schema de ajutor pentru aceasta iarna pentru milioane de romani care au un venit mediu, care au un consum mediu, atat la gaze naturale cat si la energie…

- ”Legea consumatorilor vulnerabili a fost aprobata in Guvern, este un proiect al ministrului Muncii. Turbulențele pe piețe au aparut de o luna, doua. Avem mai multe scenarii, luam in calcul inclusiv devansarea legii, in Parlament poate fi modificata. Facem calcule la nivelul ministerelor Finanțelor și…

- Proiectul de lege privind reducerea varstei de pensionare a minerilor și energeticienilor a fost adoptata miercuri de deputați, cu 302 voturi pentru, patru abțineri și un vot impotriva. Votul a fost dat in ziua in care reprezentanții lor au protestat pe holurile Parlamentului pentru recunoașterea drepturilor…