UPDATE – Doi morţi într-un atac armat într-o fabrică Mercedes din Germania. Suspectul a fost arestat UPDATE – Mai multi angajati Mercedes care au parasit fabrica au declarat pentru BILD ca atacul ar fi vizat sefii de echipa. Focurile de arma au fost trase in zona biroului acestora. Angajatii primesc ingrijiri psihologice, potrivit unui purtator de cuvant al politiei, dar nu mai exista niciun pericol pentru ei. “Productia continua in mod normal, cu exceptia halei in cauza”, a transmis compania. Personalul de securitate de la Mercedes a reactionat rapid. Paznicii uzinei au reusit sa il imobilizeze pe atacator si acesta a fost predat politiei care a sosit ulterior. Apelurile de urgenta au fost primite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

