- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov, astfel ca a ramas definitiva hotararea Curții de Apel din Napoli prin care s-a dispus predarea fostului ministru autoritaților romane, spune, marți, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu, ministrul Justiției,…

- UPDATE: Cristian Popescu Piedone a ieșit, miercuri dupa-amiaza, din inchisoare. El a anunțat ca se va intoarce in funcția de primar al Sectorului 5 și iși va duce mandatul pana la capat. El a precizat ca nu va cere despagubiri statului, dupa ce a fost achitat. „Sigur ca ma intorc! Daca nu au facut alegeri,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, in orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate, fara consimtamantul acesteia, de natura sa-i provoace o suferinta psihica sau o stirbire a imaginii sale,…

- Fostul ministru slovac al justitiei si fost presedinte al Curtii Supreme a tarii sale, Stefan Harabin, a fost inculpat pentru ca a salutat decizia presedintelui rus Vladimir Putin de a invada Ucraina, a anuntat luni biroul procurorului, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Harabin a scris pe Facebook…

- Curtea de Apel Craiova a dat o sentinta definitiva marți, in dosarul in care Gheorghe Dinca, de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea a doua adolescente. Instanta a mentinut pedeapsa de 30 de ani de inchisoare stabilita de Tribunalul Olt, in septembrie 2022. Al doilea inculpat din dosar,…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost condamnat definitiv, vineri, la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de coruptie legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 2 milioane de euro. Initial, Vladescu…

