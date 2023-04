Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019 si, incepand din martie 2020, la fel ca alte intreprinderi active in sectorul aviatiei, a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a incetat sa functioneze, deoarece autoritatile romane i-au suspendat temporar licenta de operare, din cauza situatiei financiare a societatii. In , Comisia a aprobat doua masuri in favoarea Blue Air, si anume: o garantie publica in valoare de aproximativ 28 de milioane EUR (aproximativ 137 de milioane RON) pentru a compensa daunele suferite in contextul…