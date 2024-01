Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni intervin acum pe strada Splaiul Independenței din Cluj-Napoca, unde un autoturism a plonjat cu mașina direct in raul Someș. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pe Splaiul Independenței, in apropiere de Cluj Arena, unde un autoturism a plonjat…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat, joi dimineata, ca in cursul noptii de miercuri spre joi circulatia trenurilor pe relatia Cernele – Racari – Filiasi – Tantareni a fost inchisa temporar din cauza unui deranjament provocat de un tren privat de calatori care apartine operatorului Astra…

- Un tren de persoane aparținand de CFR Calatori a luat foc, marți seara, intre stațiile Beclean pe Someș și Dej. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a informat faptul ca traficul feroviar a fost oprit stațiile Mogoșeni și Beclean pe Someș, din cauza unui incendiu produs la un vagon din compunerea…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Nasaud impreuna cu polițiști ai Biroului Județean de Transporturi Feroviare Bistrița-Nasaud au intervenit vineri la un eveniment produs la o trecere cu nivel la care ferata din localitatea Feldru, la ieșire spre Ilva Mica. La fața locului au intervenit Secția…

- In urma cu cateva momente a avut un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda. In urma impactului, un autoturism s-a rasturnat iar o femeie are nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire nu au existat victime incarcerate, transmite ISU Cluj. Revenim cu detalii. UPDATE „Pompierii din cadrul…