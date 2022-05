Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni luni, in sesiune extraordinara, pentru a decide o serie de actiuni in contextul in care Rusia a oprit alimentarea cu gaze a Poloniei si Bulgariei. „Ca urmare a opririi livrarilor de gaz rus in Polonia si Bulgaria, tarile europene…

- Premierul italian Mario Draghi, care incearca sa reduca dependenta tarii sale de energia rusa, a anuntat un acord cu Algeria pentru cresterea exporturilor acesteia de gaz catre Italia, relateaza AFP. Algeria, unul din principalii parteneri comerciali ai Italiei, este si al doilea sau furnizor de gaz…

- Actualul șef al statului Emmanuel Macron și rivala sa Marine Le Pen au azi prima șansa de a obține un rezultat bun pentru a se califica in al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze, arata sondajele de opinie citate de Le Monde și New York Times. Aceleași sondaje sugereaza ca Le Pen, lidera…

- Italia „va urma deciziile Uniunii Europene” cu privire la noi sanctiuni impotriva Rusiei, in special un posibil embargo asupra gazelor naturale, care insa „nu este pe masa deocamdata”, a afirmat miercuri premierul Mario Draghi, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Nu este o ipoteza discutata in acest moment,…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca ''vremurile grele'' si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ''sunt abia la inceput'', consemneaza agentia EFE. ''Vor veni…

- Rusia spune ca a folosit rachete hipersonice Kinjal pentru a distruge un depozit subteran de munitie si rachete, dar intrebarea este ce inseamna acest lucru pentru razboiul din Ucraina, dar si pentru Occident. Potrivit unui expert in aparare, acesta este avertismentul lansat de Rusia ca „are mijloacele…

- Comisia Europeana va inainta marti propuneri pentru a scapa cat mai repede tarile din UE de dependenta energetica fata de Rusia, a anuntat luni presedinta CE, Ursula von der Leyen, in timp ce cancelarul german Olaf Scholz a atras atentia ca, pentru moment, importurile de energie fosila din Rusia sunt…

- Societatea Nord Stream 2 AG, o firma cu sediul in cantonul elvetian Zug, s-a declarat in insolventa iar cei 106 angajati ai sai au fost concediati, a declarat marti responsabilul economic cantonal Silvia Thalmann-Gut, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Am fost informati astazi (marti) ca aceasta societatea…