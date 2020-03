Stiri pe aceeasi tema

- Complexul sportiv din care face parte si Stadionul Maracana va deveni spital pentru bolnavii de Covid-19, au anuntat, joi, autoritatile braziliene, citate de Reuters.Si arenele Pacaembu din Sao Paulo si Mane Garrincha din Brasilia vor deveni unitati medicale temporare în aceasta perioada în…

- Președintele Braziliei, Jair Messias Bolsonaro, spune ca acest nou coronavirus este „un truc mediatic”, iar boala este, de fapt, „puțina gripa”, intr-un interviu acordat in exclusivitate postului de televiziune R7. Bolsonaro acuza presa și inamicii politici de manipulare, pentru a se apara de criticile…

- Coronavirusul face prima victima in sistemul medical francez. Franta inaspreste sanctiunile pentru nerespectarea izolariii la domiciliu. Medicul care a murit avea 68 de ani era pensionat, dar a continuat sa...

- Autoritatile din Kosovo au anuntat duminica un prim deces provocat de COVID-19, un barbat in varsta de 82 de ani care a murit in spital, relateaza Reuters.Citește și: Primul deces in Romania din cauza COVID-19. Avea și cancer in faza terminala "Pacientul avea deja boli cronice, cardiace…

- Autoritatile din Pakistan au inchis vineri frontierele tarii si toate unitatile de invatamant si au decis limitarea zborurilor internationale precum si descurajarea adunarilor la care participa oameni multi, fie ca este vorba de nunti, intruniri religioase, sociale sau politice, pentru a stopa transmisia…