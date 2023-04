Stiri pe aceeasi tema

- Persoana care a divulgat documente clasificate ale serviciilor secrete americane care au dus la declansarea unei anchete de securitate nationala este un tanar pasionat de arme, care a lucrat la o baza militara, a relatat miercuri The Washington Post, care a citat membri ai unui grup de discutii online…

- Mercenarii organizației paramilitare Wagner par sa fi reușit sa arboreze steagul gruparii lor in varful unei cladiri inalte din apropierea centrului orașului ucrainean Bahmut, aflat la acest moment in epicentrul luptelor din Ucraina, arata o inregistrare video geolocalizata, potrivit CNN . O inregistrare…

- Meta lanseaza serviciul Meta Verified, pe baza de abonament lunar, care permite utilizatorilor sa-și verifice conturile folosind un act de identitate. Mișcarea vine dupa ce Twitter a implementat un sistem similar in noiembrie 2022. Meta Verified va costa 11,99 dolari (9,96 lire sterline) pe luna pe…

- In inregistrari, hackerii povesteau cum au reușit sa manipuleze peste 30 de scrutinuri electorale din intreaga lume prin dezinformare, cu ajutorul armatei de profiluri false pe care le aveau pe rețelele sociale. Concret, aceștia explicau modul in care au reușit sa adune informații despre rivalii politicienilor,…

- Adjunctul secretarului șef al cabinetului, Seiji Kihara, a spus ca pur și simplu se concentra pe declarațiile premierului japonez, pe care urma sa le transmita apoi presei. Comentatorii de pe rețelele sociale l-au acuzat insa de lipsa de maniere, scrie The Guardian. Un consilier de rang inalt al prim-ministrului…