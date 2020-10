Unul dintre actorii teatrului ploieştean a obţinut premiul special al juriului la Festivalul de film de la Varşovia N. Dumitrescu Conducerea Teatrului Toma Caragiu” Ploiesti a anuntat ca unul dintre actorii acestei institutii a fost premiat, recent, in cadrul Festivalului International de Film de la Varsovia, editia a 36-a. Este vorba despre Bogdan Farcas care, alaturi de un alt actor roman, Dragos Dumitru, a primit premiul special al juriului pentru rolul din lungmetrajul “Neidentificat”, semnat de regizorul Bogdan George Apetri. Nascut la data de 13 ianuarie 1980, dupa cinci ani petrecuti la Teatrul National din Targu Mureș, Bogdan Farcaș este, in prezent, actor al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești. Acesta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

ziarulprahova.ro

