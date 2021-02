Stiri pe aceeasi tema

- Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a detaliat pe pagina ei de Facebook ca fost data afara de la emisiunea „Arena bucatarilor”, de la Pro TV. Aceasta a explicat ca din luna martie nu va mai face parte din echipa care se ocupa cu emisiunea „Arena bucatarilor”. Mihaela Bilic a spus ca a fost data afara…

- Nutriționistul Mihaela Bilic, despre ”carnea saracului”, aliment nelipsit de pe mesele romanilor. Detalii și despre produsele minune pentru organism cand ai hipertensiune, diabet sau colesterol. Fasolea/ ”carnea saracului”, aliment recomandat de medicii nutriționiști Medicul nutriționist Mihaela Bilic…

- Mihaela Bilic spunea ca cei care vor sa slabeasca sa aleaga carnea. Intr-o noua postare pe Facebook, nutriționistul a spus ca pentru cei care nu reușesc sa slabeasca alegand aceasta varianta, exista varianta de a manca pește. A consumat pește de 3 ori pe saptamana Mihaela Bilic spune ca peștele ar trebui…

- Mihaela Bilic a postat pe Facebook un „Ghid de utilizare” a porcului, din varful urechilor pana in varful cozii. Medicul nutriționist spune care sunt cele mai „nobile” parți din porc și cum se gatesc in așa fel incat sa fie și sanatoase și gustoase.

- Pandemia a schimbat multe in viața de zi cu zi a fiecaruia, dar tradițiile și obiceiurile de sarbatori au ramas aceleași și cu toții pregatim preparate tradiționale pentru mesele de Craciun și de Anul nou. Vorbim in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cu medicul nutriționist Mihaela Bilic despre cum sa…

- Buna dimineața! Dumneavoastra scrieți excepțional la orice ora din zi, dar scrierile din zori in care ca un orologiu care ticaie ordonat ne anunțați ca ziua ne-a batut in ferestrele casei și a dat drumul luminii sa o patrunda, imi lipsesc. Și rețeaua Facebook are complotul ei și nu imi mai apare ceea…

- Radu Szekely, expert in educație, fondatorul Școlii Finlandeze de la Sibiu, unul dintre tehnocrații luați in calcul de USR-PLUS pentru a prelua Ministerul Educației, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre condițiile in care ar accepta postul intr-un Guvern PNL-USR PLUS-UDMR și despre schimbarile…

- Creșterea imunitații organismului in aceasta perioada in care suntem expuși la noul coronavirus este extrem de importanta. Specialiștii ne recomanda sa introducem in dieta noastra alimentele funcționale. Inca de la inceputul pandemiei de COVID-19, specialiștii au pus accent pe alimentație pentru a putea…