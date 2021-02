Pentru o mai buna monitorizare a activitatii transportatorilor si conducatorilor auto straini pe teritoriul Romaniei, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor romane introducerea formularului de localizare a pasagerilor. In contextul pandemiei unele state au introdus formulare online pe care toate persoanele, inclusiv conducatorii auto profesionisti, trebuie sa le completeze inainte de a intra in respectivele tari. Formularul se solicita, deja, in urmatoarele state: Grecia, Belgia, Germania, Marea Britanie, și Austria. Potrivit unui comunicat UNTRR,…