Universitatea din Suceava e „alergică” la bani, suportă doar cardul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a hotarat ca, din acest an, toate plațile se fac numai online, in cont, sau cu cardul. Mulți dintre studenții care au mers la cantina universitații sa manance și au avut la ei doar numerar au ramas flamanzi. Studenții s-au revoltat. Decizie controversata luata de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Rectoratul universitații a hotarat, prin Ordinul nr. 334/2023, ca toate taxele de studii și cele aferente școlarizarii pentru anul 2023-2024 sa se faca numai cu cardul sau online. Nici macar mancarea de la cantina nu mai poate fi platita cu banii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava privind plațile de la cantina-restaurant, casierii și celelalte spații comerciale ale instituției doar cu cardul a intrat in atenția Avocatul Poporului. Avocatul Poporului va analiza daca „exista elemente cu privire la o posibila incalcare a normelor…

- Studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava nu mai pot plati in numerar. Chiar și la cantina vor plati cu card Studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost surprinși sa afle ca toate formele de plata in cadrul unitații de invațamant superior se vor face de acum…

- Inceputul noului an universitar a adus cu sine schimbari majore la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Intr-o incercare de a facilita și mai mult tranzacțiile financiare pentru studenți și angajați, USV a decis sa elimine plata cash pentru toate serviciile universitare. Aceasta inseamna ca…

- Inceputul noului an universitar a venit cu schimbari in Suceava, unde studenții s-au trezit ca pot plati doar cu cardul sau prin virament bancar taxa de studiu și cazarea. In plus, nici mancarea de la cantina nu mai poate fi platita cu bani cash.

- Decizie controversata intr-o universitate din Romania, care a interzis complet plațile in numerar pentru toate taxele și serviciile oferite. Este vorba despre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava unde, din acest an școlar, toate plațile se fac fie online, in cont, fie cu cardul. Mulți dintre…

- Prima zi a noului an academic la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a venit cu surprize pentru unii in ceea ce privește modul de efectuare a plaților la casieriile instituției, precum și in spațiile de alimentație publica ale universitații, cum sunt cantina-restaurant sau ...

- Doi conferențiari, șase șefi de lucrari și un lector universitar au fost numiți de Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava in funcțiile de medici-șefi ai secțiilor clinice din Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou". Pentru cele 9 posturi de medici-șefi, ...

- Prima ediție a topului QS Europe University Rankings, publicata pe 20 septembrie de catre QS Quacquarelli Symonds, o companie britanica specializata in analiza instituțiilor de invațamant superior din intreaga lume, a plasat Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) pe locul al ...