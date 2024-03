Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 – 21 martie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a gazduit cea de-a patra intalnire a proiectului internațional EduCardia, un proiect Erasmus+ de educație școlara, care urmarește sa ofere școlilor instrumente valoaroase de evaluare, creștere și dezvoltare a abilitațiolor socio-emoționale…

- Weekendul care tocmai a trecut, la centrul Agora din Iași a avut loc etapa naționala a campionatului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, ce are ca partener fondator BRD – un program de educație STEM și antreprenoriat in robotica pentru liceeni. The post ANTREPRENORIAT IN ROBOTICA Peste 13.000…

- Școala Gimnaziala Panaci, in parteneriat cu Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, a derulat Proiectul "Copii și tineri integrați pentru o lume mai buna", cu o durata de trei ani de zile. Proiectul a beneficiat de un grant in valoare de 1.212.665 euro oferit de Norvegia ...

- Alianta Franceza din Suceava a inaugurat vineri, 23 februarie 2024, seria de ateliere de conversatie „Dialogues francophones", animate de Aurelie Poc, lector de limba franceza la Universitatea „Stefan cel Mare" din municipiul Suceava.Absolventa a Facultatii de ...

- Alianța Franceza din Suceava, in parteneriat cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava si Inspectoratul Școlar Județean, continua anul acesta un amplu proiect de colaborare cu Institutul Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din cadrul Universitații Champagne-Ardennes Reims,…

- Peste 500 de profesori și elevi din 13 localitați, provenind de la 100 de structuri școlare din județul Suceava, au participat miercuri, 24 ianuarie 2024, la spectacolul „10 pentru folclor: Hai sa dam mana cu mana!", organizat la Colegiul Național Militar „Ștefan cel ...

- Asociația „Mai buni pentru natura!”, in parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, desfașoara in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2023 proiectul „Inovație și infrastructura in mediu”, in cadrul caruia 27 elevi de la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” din Bacau sunt beneficiarii…