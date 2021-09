Stiri pe aceeasi tema

- Brokerii de asigurari sar in ajutorul clienților afectați de retragerea autorizației de funcționare a City Insurance anunța Uniunea Naționala a Societaților de Intermediere și Consultanța in Asigurari (UNSICAR), arata Mediafax. Prin intermediul unui comunicat de presa, reprezentanții UNSICAR…

- UNSAR, reprezentant al companiilor de asigurari din Romania, vede falimentul City Insurance ca avand un impact semnificativ in piata localta de asigurari, dar considera ca piata va continua sa functioneze, iar clientii sunt protejati de lege. “UNSAR a luat nota de decizia Consiliului Autoritatii…

- Piata asigurarilor RCA din Romania va continua sa functioneze si va depasi situatia creata de suspendarea autorizatiei de functionare a City Insurance iar detinatorii de polite RCA emise de catre acea societate si pagubitii sunt protejati de lege prin mecanismele de protectie construite in acest sens,…

- Nicu Marcu, presedintele ASF a dat vineri seara o declaratie legata de falimentul City Insurance pe care ASF il sustine pentru cea mai mare companie de asigurari RCA din Romania, care avea o cota de piata de peste 45% si 3 milioane de clienti. Joi, 16 septembrie 2021, Consiliul Autoritatii…

- Joi, 16 septembrie 2021, Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a decis respingerea planului de finanțare pe termen scurt și a planului de redresare, retragerea autorizației de funcționare, constatarea starii de insolvența și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva…

- Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis retragerea autorizației de funcționare…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii membri UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania) in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare…

