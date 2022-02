Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut pana la 5,1% in ianuarie, de la un nivel de 5% in decembrie. Este un nivel record pentru zona euro si depaseste cu mult obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE) de 2%. Analistii se asteptau ca rata anuala a inflatiei sa scada la 4,4% luna trecuta.…