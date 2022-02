Uniți în cuget și în (ne)simțiri Mi-e destul de greu sa cred ca autoritațile romane nu au nicio legatura cu actualele „explozii” la energie și gaze. Marlanii pe linie, aș zice. Marlanie, daca nu chiar ceva și mai grav, premeditat, este și așa-zisa liberalizare a acestor servicii cand statul și-a luat (aparent) mana de pe piața. Deși nu l-a obligat nimeni, […] Articolul Uniți in cuget și in (ne)simțiri apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

