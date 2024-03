Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia implinirii a trei ani de la trecerea in neființa a lui Adi Barar, melomanii sunt așteptați la un eveniment numit „The Same Old Blues – In Memoriam Adi Barar“, care va avea loc vineri, 8 martie, de la ora 20, la sediul HAMC Timișoara (Strada Cireșului, 31A). La acest concert vor canta Rareș…

- Formația Blazzaj va susține un concert de lansare a variantei digitale a albumului „Intoarcerea omului furnicar“, la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. „Dupa incercarea nereușita de a prelua conducerea asociației de locatari, omul furnicar s-a ratacit 28 de zile in supermarketuri in cautarea…

- Spectacolul extraordinar „Liragobete”, dedicat sarbatorii iubirii la romani, va avea loc peste doua saptamani, la Timișoara. Invitații speciali sunt violoncelistul Razvan Suma și poetul Constantin Romulus Preda.

- Ciprian Balici, artist liric al Operei Naționale Romane din Timișoara, și membru al Coralei Contrast, trece prin cea mai grea perioada a vieții sale. Problemele au inceput anul trecut, in luna septembrie, cand Ciprian Balici, in timp ce se deplasa regulamentar cu motocicleta, a fost lovit de o mașina.

- Galleria 28 de pe strada C. Brancoveanu nr. 28 verniseaza miercuri, 20 decembrie, la ora 18:00, expoziția „Chip și fel”, semnata de Andrei Rosetti, alaturi de invitatul sau, Constantin Flondor. Andrei Rosetti povestește ca in anii de studenție petrecuți la clasa maestrului Constantin Flondor, acesta…

- Fundația Județeana pentru Tineret Timiș, alaturi de Asociația Copii și Zane cheama oamenii la un concert caritabil, marți, in 19 decembrie. Intitulat „FITT & Fairies Christmas concert”, evenimentul are rolul de a strange fonduri pentru ca Moș Craciun sa ajunga și la copilașii fara posibilitați din localitatea…

- Formația Alternosfera va susține la Timișoara un concert care este inclus in turneul național de promovare a urmatorului material discografic al trupei. Dupa „Bonjour Madame” și „Imnuri de Razboi”, Alternosfera a lansat cel de-al treilea single, „Aritmii”, din urmatorul disc. Prestatia artistica, show-urile…

- Sala mare de festivitați a Garii Burdujeni din municipiul Suceava va gazdui duminica, 17 decembrie 2023, incepand cu ora 17:00, un concert caritabil de colinde „Sloboza-ne, gazda-n casa, și primiți colinda noastra!", ediția a VIII-a, „pentru a intampina frumos Praznicul Nașterii ...