Acum, pe langa UniCredit, Raiffeisen Bank International, Erste Group Bank si Banca Transilvania se numara printre ofertantii pentru OTP. Tranzactia poate include, de asemenea, afacerile bancii ungare in Republica Moldova. Procesul avanseaza acum in cea de-a doua runda, precizeaza Profit.ro, citand Bloomberg. OTP evalueaza in prezent interesul potentialilor cumparatori si va decide cu privire la viitorul filialei sale din Romania in functie de rezultat. Reprezentantii Erste Bank, Raiffeisen si UniCredit au refuzat sa comenteze. Contactat de Bloomberg, un purtator de cuvant al Bancii Transilvania…