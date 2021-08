Stiri pe aceeasi tema

- Inca un atac la adresa premierului Florin Cițu vine din Coaliția de guvernare, dupa ce a fost publicat dosarul lui Cițu, care a fost condamnat in SUA, pentru ca a condus baut. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu spune ca Florin Cițu „a pledat nevinovat, deși știa ca era beat pulbere”. Emanuel…

- Un document din martie 2000, prezentat de flux24.ro, arata ca actualul premier Florin Cițu ar fi fost incarcerat doua zile in Statele Unite ale Americii, pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, intrucat legislația americana nu face diferența intre respectivele substanțe. Conform…

- Scena politica clocotește dupa apariția in spațiul public a informației potrivit careia premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in America, fiind prins baut la volan. Informația a fost confirmata de premier in timpul unui briefing, spunand ca a fost “o greșeala din tinerețe” și ca a platit…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a lansat un nou atac la adresa premierului Florin Cițu, despre care spune ca ,,i s-a umflat capul de la putere”. Totodata, deputatul de Buzau susține ca ar fi ,,foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de performanța domnului Cițu”. Ungureanu a precizat ca in cazul…

- Deputatul USR-PLUS de Buzau Emanuel Ungureanu le-a adus laude publice lui Gadea, Dana Budeanu, Adriana Bahmuțeanu și Victor Ciutacu, dupa ce aceștia au linșat-o pe colega sa de partid Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, acuzand-o ca se opune dezvoltarii Spitalului ,,Grigore Alexandrescu’’. La 30…

- Loredana Ungureanu, ,,un obscur dermatolog din Cluj”, soția deputatului USR-PLUS de Buzau Emanuel Ungureanu, a reușit sa se angajeze la stat dupa opt ani de incercari eșuate, scrie PSNews, citand o postare pe Facebook a jurnalistului Stelian Negrea. ,,Va caștiga de zece ori mai mult ca in privat”, scrie…