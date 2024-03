Stiri pe aceeasi tema

- Liga Scriitorilor Filiala Buzau, in colaborare cu Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau și Filiala „Pamfil Șeicaru” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, organizeaza sambata 23 martie, ora 11.00, intalnirea cu scriitorii, ocazionata de sarbatoarea creștin ortodoxa…

- Primaria Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” organizeaza pe 11 aprilie, in intervalul orar 10.00-19.00, la Centrul Iazul Morilor, Bursa locurilor de munca din domeniul HoReCa. Au fost invitați sa participe la acest eveniment agenți economici din domeniul HoReCa, atat din…

- Primaria și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” organizeaza prima ediție a Concursului „Buzaul citește” in data de 22 aprilie, ora 11.00, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”. Este un concurs de tip „quiz”, adica cu intrebari și raspunsuri formulate din carțile pe care elevii le-au…

- Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” omagiaza feminitatea, gingașia, frumusețea, printr-un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Acesta va avea loc, joi 7 martie, la Hotel Pietroasa, ora 12.00. Pentru acest eveniment sunt disponibile 300 de…

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in parteneriat cu Compania Teatrala „Voua”, organizeaza evenimentul cultural umoristic „Festivalul Umorului Baieșu, omul din Buzau”, in perioada 8-10 martie, la Sala Consiliului Județean, in intervalul orar 18.00-21.30.…

- Cu o zi inainte de sarbatoarea Unirii Principatelor Romane, Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau” organizeaza un eveniment cultural de omagiere a momentului istoric ce s-a produs pe 24 ianuarie 1859, cand provinciile romane Moldova și Țara Romaneasca…

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni in luna februarie la „Teatru la Conac”, un teatru tanar, cu și pentru oameni tineri. „Avem bucuria de a va invita pe 14 februarie la doua reprezentații ale comediei , un text dupa Anton Pavlovici…