- Dupa ce a creat primele biblioteci personale pentru unii dintre copiii din municipiul reședința de județ, in decursul celor cațiva ani de cand a fost lansat de Primaria Buzau, proiectul „Buzaul Citește” mai face un pas inainte și faciliteaza apariția primelor locuri destinate lecturii din școli. Aceste…

- Pictorul care a facut celebri stejarii seculari din Crangul Buzaului și Targul Dragaica „s-a reintors acasa” printr-o serie de evenimente-omagiu pe care Primaria Buzau, impreuna cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzau le-au organizat acum, cand lumea artistica sarbatorește la nivel mondial 150…

- Sa inceapa distracția! Așa suna invitația la o noua ediție de brunch party in livada, ce se va desfașura in ultima duminica din luna in curs, mai exact pe 28 aprilie, de la ora 14.00. Energia și vibe-ul care ofera dependența in fiecare primavara se vor resimți din nou, cu volumul distracției dat la…

- Grupul ,,Mousaios” din Buzau, coordonat de prof. Constantin Stanculeanu, in parteneriat cu Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” Buzau, ii invita pe buzoieni, astazi, 24 martie, incepand cu ora 13.00, la Sala Consiliului Județean Buzau, la spectacolul…

- Peste 250 de credincioși, cadre medicale și pacienți, au participat, in data de 3 martie, la slujba savarșita de catre preotul Iulian Raicovici, de la Capela Spitalului .Județean de Urgența Buzau, impreuna cu cinci preoți de caritate din spitale și structuri militare și un diacon. Evenimentul religios…

- Fundația „Sfantul Sava” de la Buzau, o adevarata instituție a binelui, inființata de preotul Mihail Milea in cinstea mucenicului pentru Hristos care a fost martirizat in aprilie 372 in apa Buzaului, dand actul de naștere al așezarii, reușește sa fie de ajutor semenilor, oameni saraci, aflați in suferința…

- Carmen Neagu, profesoara de Limba engleza la Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzau, dar si psiholog clinician si psihoterapeut, este sufletul evenimentelor ce vor avea loc la Buzau, sambata, 10 februarie. Este vorba despre evenimentele dedicate emoțiilor, alegerilor și relațiilor care ii conduc…

- Concursul județean de matematica pentru elevii claselor a III-a, „MATEX covasnean”, ajunge in acest an la cea de-a V-a ediție, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Etapa pe școala se deruleaza pana vineri, 26 ianuarie (a.c.), in urma acesteia fiind organizata selecția pentru etapa…