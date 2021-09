Ungaria vindecă pe bandă rulantă cu favipiravir. România numără morții Lipsa suspecta de decizie a Ministerului Sanatații și, implicit, a Guvernului Romaniei, in aprobarea distribuirii favipiravirului prin farmacii a reușit sa umple spitalele și ATI-urile. Și asta in timp ce Ungaria are deja trei producatori ai acestui antiviral utilizat in primele zile ale infectarii cu Covid, care este administrat exclusiv populației maghiare. Pe scurt, favipiravirul […] The post Ungaria vindeca pe banda rulanta cu favipiravir. Romania numara morții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

