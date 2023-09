Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto a declarat, vineri, la Timisoara ca sustine aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si a solicitat oficialilor din Austria sa nu se mai opuna acestui lucru. Potrivit ministrului, dupa ce Romania va intra Schengen, vor fi 10 puncte noi de trecere a frontierei…

- Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a declarat joi, la plecarea la reuniunea informala a ministrilor de externe ai UE, ca se așteapta la mari presiuni pentru finantarea livrarilor de armament catre Ucraina, dar Guvernul Ungariei nu va ceda pana cand nu vor fi indeplinite anumite conditii,…

- Ungaria se pronunța in favoarea incetarii imediate a focului in Ucraina pentru ca este convinsa ca acest conflict nu poate fi rezolvat pe cale militara, a declarat președintele Ungariei, Katalin Novak, in cadrul unui interviu acordat publicației online ”Index ” povestind despre intalnirea sa cu omologul…

- Ungaria intenționeaza sa mențina relațiile cu Rusia, intrucit canalele deschise de dialog cu Moscova pot contribui la negocierile de pace privind Ucraina. Este opinia exprimata de ministrul ungar al Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat televiziunii…

- Guvernul ungar susține intrarea Suediei in NATO, iar ratificarea de catre parlamentul național a acordului de aderare a regatului la alianța este doar o chestiune tehnica. Acest lucru a fost declarat marți de ministrul maghiar al Afacerilor Externe și al Relațiilor Economice Externe, Peter Szijjarto,…

- Ministrul maghiar al Afacerilor Externe și Comerțului, Peter Szijjarto, a criticat poziția lui Iuri Kamelciuk din timpul unei dezbateri de la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, dupa ce deputatul ucrainean a cerut in mod repetat Guvernului ungar sa dea socoteala pentru atitudinea fața de Ucraina.…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a avut un schimb de replici cu parlametnarul ucrainean Jurij Kamelczuk in timpul dezbaterii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, dupa ce parlamentarul ucrainean a cerut de mai multe ori socoteala guvernului de la Budapesta și a comparat…

- Uniunea Europeana a facut greșeli grave in abordarea conflictului din Ucraina și a "intrat intr-o spirala periculoasa" cu consecințe imprevizibile pentru securitatea sa. Aceasta opinie a fost exprimata de ministrul ungar al Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe, Peter Szijjarto, in cadrul…