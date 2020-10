Opozitia politica din Ungaria nu a reusit duminica sa determine pierderea majoritatii de doua treimi detinute in parlament de partidul premierului Viktor Orban, candidata Fidesz castigand un scrutin legislativ partial, potrivit primelor rezultate, transmite AFP.



Partidul populist Fidesz, aflat la guvernare, a pastrat cea de-a 6-a circumscriptie electorala din Borsod, in estul tarii, unde candidata sa Zsofia Koncz a castigat 51% din voturi impotriva singurului candidat al opozitiei, Laszlo Biro, care a obtinut 46% din voturi.



De la victoria sa in capitala impotriva unui…