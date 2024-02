AUR amenință că se va retrage din grupul ECR dacă Viktor Orban este primit Invocand aceleași probleme ca și alte delegații din grup, partidul de extrema dreapta AUR, in ascensiune acum in Romania, a anunțat ca va renunța la decizia de a se alatura grupului Conservatori și Reformiști Europeni (ECR) din Parlamentul European (PE) daca și partidul de guvernare din Ungaria, Fidesz, i se va alatura. O astfel de decizie importanta ar reprezenta o cotitura de 180 de grade pentru planurile AUR, care, cotat fiind cu șanse de a obține șapte locuri in PE la alegerile din iunie, ar fi vrut sa se alature partidelor „euro-realiste” cu mentalitate similara din ECR, a declarat in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

